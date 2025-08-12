Воздушная тревога в Киеве и областях 12 августа из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде областей объявили тревогу
Воздушную тревогу в Киеве и областях объявили прямо сейчас, в ночь на 12 августа. Причиной сигнала стала угроза баллистики.
Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.
Тревога в Киеве и областях в ночь на 12 августа
"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", — говорится в сообщении в 02:57.
В то же время в Воздушных силах ВСУ писали о фиксации скоростной цели. Информация о ее движении обновлялась. По последним данным, цель летела на Киев.
Где объявили тревогу
По состоянию на 03:00 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что в ночь на 8 августа в Киеве также объявляли тревогу. Тогда причиной была угроза дронов.
Кроме того, воздушная тревога в столице и областях была поздно вечером, 5 августа. По данным военных, причиной сигнала стала ракетная опасность.
