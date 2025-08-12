Видео
Главная Киев В Киеве и ряде областей объявили тревогу

В Киеве и ряде областей объявили тревогу

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 03:00
Воздушная тревога в Киеве и областях 12 августа из-за угрозы баллистики
Вражеская ракета в небе. Фото: Reuters

Воздушную тревогу в Киеве и областях объявили прямо сейчас, в ночь на 12 августа. Причиной сигнала стала угроза баллистики.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

Читайте также:

Тревога в Киеве и областях в ночь на 12 августа

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", — говорится в сообщении в 02:57.

В то же время в Воздушных силах ВСУ писали о фиксации скоростной цели. Информация о ее движении обновлялась. По последним данным, цель летела на Киев.

Повітряна тривога у Києві та областях 12 серпня через загрозу балістики - фото 1
Информация о движении ракеты от Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот из Telegram

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:00 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Повітряна тривога у Києві та областях 12 серпня через загрозу балістики - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграмм

Напомним, что в ночь на 8 августа в Киеве также объявляли тревогу. Тогда причиной была угроза дронов.

Кроме того, воздушная тревога в столице и областях была поздно вечером, 5 августа. По данным военных, причиной сигнала стала ракетная опасность.

Киев обстрелы война в Украине Россия ракетный удар балистическая атака
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
