Повітряна тривога у Києві та областях 12 серпня через загрозу балістики

Ворожа ракета у небі. Фото: Reuters

Повітряну тривогу у Києві та областях оголосили прямо зараз, в ніч проти 12 серпня. Причиною сигналу стала загроза балістики.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Реклама

Читайте також:

Тривога у Києві та областях в ніч проти 12 серпня

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", — йдеться у повідомленні о 02:57.

Реклама

Водночас у Повітряних силах ЗСУ писали про фіксацію швидкісної цілі. Інформація щодо її руху оновлювалася. За останніми даними, ціль летіла на Київ.

Інформація про рух ракети від Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот з Telegram

Де оголосили тривогу

Станом на 03:00 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Реклама

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграм

Нагадаємо, що в ніч проти 8 серпня у Києві також оголошували тривогу. Тоді причиною була загроза дронів.

Крім того, повітряну тривогу в столиці та областях була пізно ввечері, 5 серпня. За даними військових, причиною сигналу стала ракетна небезпека.