Повітряна тривога у Києві та областях 12 серпня через загрозу балістики

У Києві та низці областей оголосили тривогу
Повітряну тривогу у Києві та областях оголосили прямо зараз, в ніч проти 12 серпня. Причиною сигналу стала загроза балістики.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Тривога у Києві та областях в ніч проти 12 серпня
"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", — йдеться у повідомленні о 02:57.
Водночас у Повітряних силах ЗСУ писали про фіксацію швидкісної цілі. Інформація щодо її руху оновлювалася. За останніми даними, ціль летіла на Київ.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:00 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що в ніч проти 8 серпня у Києві також оголошували тривогу. Тоді причиною була загроза дронів.
Крім того, повітряну тривогу в столиці та областях була пізно ввечері, 5 серпня. За даними військових, причиною сигналу стала ракетна небезпека.
