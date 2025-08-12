Відео
У Києві та низці областей оголосили тривогу

Дата публікації: 12 серпня 2025 03:00
Повітряна тривога у Києві та областях 12 серпня через загрозу балістики
Ворожа ракета у небі. Фото: Reuters

Повітряну тривогу у Києві та областях оголосили прямо зараз, в ніч проти 12 серпня. Причиною сигналу стала загроза балістики.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Тривога у Києві та областях в ніч проти 12 серпня

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", — йдеться у повідомленні о 02:57.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ писали про фіксацію швидкісної цілі. Інформація щодо її руху оновлювалася. За останніми даними, ціль летіла на Київ.

Повітряна тривога у Києві та областях 12 серпня через загрозу балістики - фото 1
Інформація про рух ракети від Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот з Telegram

Де оголосили тривогу

Станом на 03:00 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Повітряна тривога у Києві та областях 12 серпня через загрозу балістики - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграм

Нагадаємо, що в ніч проти 8 серпня у Києві також оголошували тривогу. Тоді причиною була загроза дронів.

Крім того, повітряну тривогу в столиці та областях була пізно ввечері, 5 серпня. За даними військових, причиною сигналу стала ракетна небезпека.

Київ обстріли війна в Україні Росія ракетний удар балістична атака
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
