Воздушная тревога в Киеве 15 июля из-за баллистики

В Киеве и ряде областей объявили тревогу — что произошло
Воздушную тревогу в Киеве и областях объявили прямо сейчас, поздно вечером 15 июля. Причиной стала угроза применения баллистики.
Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации.
Тревога в Киеве вечером 15 июля
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", — говорится в сообщении в 23:05.
В то же время Воздушные силы ВСУ тоже проинформировали о баллистике, уточнив, что угроза с юга. Кроме баллистики, сейчас во многих областях Украины зафиксировано также дроны.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:08 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что в ночь на 11 июля, в Киеве раздавались звуки взрывов. В столице на фоне атаки дронов работали силы ПВО.
Также мы писали, что в тот же день поздно вечером, в Киеве и областях тоже объявляли тревогу. Причиной стала угроза дронов.
Читайте Новини.LIVE!