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Главная Киев В Киеве и ряде областей объявили тревогу — что произошло

В Киеве и ряде областей объявили тревогу — что произошло

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 23:08
Воздушная тревога в Киеве 15 июля из-за баллистики
Вражеская ракета в небе. Фото: Reuters

Воздушную тревогу в Киеве и областях объявили прямо сейчас, поздно вечером 15 июля. Причиной стала угроза применения баллистики.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации.

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Тревога в Киеве вечером 15 июля

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", — говорится в сообщении в 23:05.

В то же время Воздушные силы ВСУ тоже проинформировали о баллистике, уточнив, что угроза с юга. Кроме баллистики, сейчас во многих областях Украины зафиксировано также дроны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:08 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Повітряна тривога у Києві 15 липня через балістику - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 11 июля, в Киеве раздавались звуки взрывов. В столице на фоне атаки дронов работали силы ПВО.

Также мы писали, что в тот же день поздно вечером, в Киеве и областях тоже объявляли тревогу. Причиной стала угроза дронов.

Киев дрон Шахид-136 воздушная тревога война в Украине Россия балистическая атака
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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