Воздушная тревога в Киеве 15 июля из-за баллистики

Вражеская ракета в небе. Фото: Reuters

Воздушную тревогу в Киеве и областях объявили прямо сейчас, поздно вечером 15 июля. Причиной стала угроза применения баллистики.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации.

Реклама

Читайте также:

Тревога в Киеве вечером 15 июля

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", — говорится в сообщении в 23:05.

В то же время Воздушные силы ВСУ тоже проинформировали о баллистике, уточнив, что угроза с юга. Кроме баллистики, сейчас во многих областях Украины зафиксировано также дроны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:08 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 11 июля, в Киеве раздавались звуки взрывов. В столице на фоне атаки дронов работали силы ПВО.

Также мы писали, что в тот же день поздно вечером, в Киеве и областях тоже объявляли тревогу. Причиной стала угроза дронов.