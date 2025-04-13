Воздушная тревога в Киеве и ряде областей 13 апреля из-за угрозы баллистики

Баллистическая ракета. Иллюстративное фото: inbusiness.kz

Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей Украины прямо сейчас, поздно вечером 13 апреля. Причиной сигнала стала баллистика.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации.

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Тревога в Киеве и областях вечером 13 апреля

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", — говорится в сообщении в 23:37.

Кроме того, в ряде областей Украины продолжают фиксировать вражеские дроны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:40 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, на днях в КГВА призвали граждан воздержаться от публикации кадров, как работает ПВО. В частности, это произошло после того, как журналисты Reuters опубликовать видео работы ПВО в столице.

Также мы писали, что поздно вечером 12 апреля в Киевской области были слышны звуки взрывов. Силы ПВО сбивали вражеские дроны.