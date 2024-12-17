Утренняя воздушная тревога в Киеве и ряде областей — какая опасность

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: Громадське Радіо/Twitter

Воздушную тревогу объявили в Киеве сейчас, утром во вторник, 17 декабря. Красные на карте воздушных тревог Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская и Харьковская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об угрозе применения ударных БпЛА.

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Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о воздушной тревоге утром 17 декабря

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 06:14 17 декабря

По информации Воздушных Сил ВС Украины, по состоянию на 06:06 БпЛА в центре Сумской области летели на северо-восток, "Шахеды" на юго-западе и юго-востоке Черниговской области держали курс на запад, а беспилотники на северо-западе Харьковской области направлялись на юг. В 06:08 стало известно, что в направлении Броваров и Киева летит ударный БпЛА с северо-востока.

Ранее утром 17 декабря объявили воздушную тревогу в Киевской области. Военные предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.

Также мы сообщали, что утром 16 декабря во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Хмельницкой области. Регион оказался под атакой ударных беспилотников.