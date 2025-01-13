Что известно о воздушной тревоге в Киеве и ряде областей поздно вечером 13 января 2025 года

Тревога в Киеве и ряде областей

Воздушную тревогу объявили в Киеве сейчас, поздно вечером в понедельник, 13 января. Также красные на карте воздушных тревог десять областей Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская и Херсонская. Кроме того, тревогу объявили в Золотоношском и Черкасском районах Черкасской области.

В Воздушных Силах ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

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