Что известно о воздушной тревоге в Киеве и ряде областей поздно вечером 13 января 2025 года

В Киеве и ряде областей тревога — какая опасность
13 января 2025 23:08
Тревога в Киеве и ряде областей
Воздушную тревогу объявили в Киеве сейчас, поздно вечером в понедельник, 13 января. Также красные на карте воздушных тревог десять областей Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская и Херсонская. Кроме того, тревогу объявили в Золотоношском и Черкасском районах Черкасской области.
В Воздушных Силах ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.
Читайте также:
Новость дополняется
Читайте Новини.LIVE!