Що відомо про повітряну тривогу в Києві та низці областей пізно ввечері 13 січня 2025 року

У Києві та низці областей тривога — яка небезпека
13 січня 2025 23:08
Тривога в Києві та низці областей
Повітряну тривогу оголосили в Києві зараз, пізно ввечері в понеділок, 13 січня. Також червоні на карті повітряних тривог десять областей Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська та Херсонська. Крім того, тривогу оголосили в Золотоніському та Черкаському районах Черкаської області.
У Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.
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