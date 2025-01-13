Що відомо про повітряну тривогу в Києві та низці областей пізно ввечері 13 січня 2025 року

Тривога в Києві та низці областей

Повітряну тривогу оголосили в Києві зараз, пізно ввечері в понеділок, 13 січня. Також червоні на карті повітряних тривог десять областей Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська та Херсонська. Крім того, тривогу оголосили в Золотоніському та Черкаському районах Черкаської області.

У Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

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