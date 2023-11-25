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В Киеве и области из-за обстрелов РФ возможны отключения света

25 ноября 2023 11:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве и области из-за обстрелов РФ возможны отключения света
Город без освещения. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве и области могут быть отключения электроэнергии из-за ночной вражеской атаки. В регионе проводятся восстановительные работы энергетических объектов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

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"Магистральные воздушные линии электропередачи "Укрэнерго" и линии распределения облэнерго в центральном регионе повреждены в результате ночной атаки врага. Это означает, что надежность энергопитания в регионе снижена", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что специалисты уже начали аварийно-восстановительные работы в области, поэтому для этого нужно некоторое время, чтобы электроэнергия была восстановлена ​​как можно скорее.

"Пожалуйста, помогите им — не перегружайте сети, потребляйте электроэнергию бережливо", — призвали в сообщении.

почему нет света в Киеве
Скриншот сообщения из Telegram "Укрэнерго"

Сколько зданий остается без электроэнергии

В свою очередь в ДТЭК добавили, что в результате обстрелов без света остался 151 дом, 75 частных домовладений и 12 учреждений.

"Также из-за массированной атаки исчезло электроснабжение в 16 тысячах домов Киевской области. Энергетики ДТЭК выехали на место и оперативно вернули свет. Без питания остается 296 семей в Вышгородском районе области", — отметили в сообщении.

почему нет света в Киеве
Скриншот сообщения из Telegram "ДТЭК"

Напомним, в ночь на субботу, 25 ноября, российские оккупанты выпустили по Украине рекордное количество беспилотников. Основным направлением для врага стала столица.

В общей сложности на севере страны было уничтожено 55 "шахедов".

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