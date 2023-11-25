В Киеве и области из-за обстрелов РФ возможны отключения света
В Киеве и области могут быть отключения электроэнергии из-за ночной вражеской атаки. В регионе проводятся восстановительные работы энергетических объектов.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
Что именно повредили оккупанты
"Магистральные воздушные линии электропередачи "Укрэнерго" и линии распределения облэнерго в центральном регионе повреждены в результате ночной атаки врага. Это означает, что надежность энергопитания в регионе снижена", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавляют, что специалисты уже начали аварийно-восстановительные работы в области, поэтому для этого нужно некоторое время, чтобы электроэнергия была восстановлена как можно скорее.
"Пожалуйста, помогите им — не перегружайте сети, потребляйте электроэнергию бережливо", — призвали в сообщении.
Сколько зданий остается без электроэнергии
В свою очередь в ДТЭК добавили, что в результате обстрелов без света остался 151 дом, 75 частных домовладений и 12 учреждений.
"Также из-за массированной атаки исчезло электроснабжение в 16 тысячах домов Киевской области. Энергетики ДТЭК выехали на место и оперативно вернули свет. Без питания остается 296 семей в Вышгородском районе области", — отметили в сообщении.
Напомним, в ночь на субботу, 25 ноября, российские оккупанты выпустили по Украине рекордное количество беспилотников. Основным направлением для врага стала столица.
В общей сложности на севере страны было уничтожено 55 "шахедов".
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