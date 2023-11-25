У Києві та області через обстріли РФ можливі відключення світла

Місто без освітлення. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Києві та області можуть бути відключення електроенергії через нічну ворожу атаку. В регіоні наразі проводяться відновлювальні роботи енергетичних об'єктів.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

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​​"Магістральні повітряні лінії електропередачі "Укренерго" та лінії розподілу обленерго в центральному регіоні пошкоджені внаслідок нічної атаки ворога. Це означає, що надійність енергоживлення в регіоні знижена", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додають, що наразі фахівці вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи в області, тому для цього потрібен деякий час, аби електроенергія була відновлена якомога швидше.

"Будь ласка, допоможіть їм — не перевантажуйте мережі, споживайте електроенергію ощадливо", — закликали у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram "Укренерго"

Скільки будівель залишається без електроенергії

Своєю чергою у ДТЕК додали, що внаслідок обстрілів без світла залишився 151 будинок, 75 приватних домоволодінь та 12 установ.

"Також через масовану атаку зникло електропостачання в 16 тисячах домівках Київської області. Енергетики ДТЕК виїхали на місце і оперативно повернули світло. Без живлення залишається 296 родин у Вишгородському районі області", — зауважили у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram "ДТЕК"

Нагадаємо, в ніч проти суботи, 25 листопада, російські окупанти випусили по Україні рекордну кількість безпілотників. Основним напрямком для ворога стала столиця.

Загалом на півночі країни було знищено 55 "шахедів".