В Киеве и области объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА

В Киеве и области слышны взрывы — всем надо пройти в укрытия
8 февраля 2025 00:30
Работа ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
В столице Украины и в ближайших городах объявлена воздушная тревога. Местные жители сообщают о взрывах, а местные власти призывают всех спуститься в укрытия.
Об этом сообщают в КГВА и Киев ИНФО.
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В чем причина взрывов
По информации КГВА, громкие взрывы являются следствием работы ПВО столичного региона. Канал Киев ИНФО предупреждает о движении вражеских беспилотников.
На сейчас Киевщина:
- 1х БпЛА курсом на Васильков;
- 2х БпЛА мимо Березани;
- 1х БпЛА мимо Украинки;
- 1х БпЛА курсом на Толокунь;
- 1х БпЛА курсом на Дятитки.
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