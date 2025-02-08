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В Киеве и области слышны взрывы — всем надо пройти в укрытия

8 февраля 2025 00:30
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В Киеве и области объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА
Работа ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В столице Украины и в ближайших городах объявлена воздушная тревога. Местные жители сообщают о взрывах, а местные власти призывают всех спуститься в укрытия.

Об этом сообщают в КГВА и Киев ИНФО.

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По информации КГВА, громкие взрывы являются следствием работы ПВО столичного региона. Канал Киев ИНФО предупреждает о движении вражеских беспилотников.

На сейчас Киевщина:

  • 1х БпЛА курсом на Васильков;
  • 2х БпЛА мимо Березани;
  • 1х БпЛА мимо Украинки;
  • 1х БпЛА курсом на Толокунь;
  • 1х БпЛА курсом на Дятитки.

Киев беспилотники ПВО воздушная тревога война в Украине атака Шахед
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