Взрывы в Киеве и Киевской области вечером 30 июля - подробности атаки РФ

В Киеве и области гремят взрывы — атака баллистики на столицу
Взрывы в Киеве и области сейчас 30 июля прогремели около 23:00. Таким образом, работают силы противовоздушной обороны по целям врага. В настоящее время в ряде регионов объявлена воздушная тревога в связи с угрозой баллистики.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Взрывы в Киевской области 30 июля
"На Киевщине работает ПВО. Не покидайте укрытий!" — призывает городской голова столицы.
В Киевской области и Киеве объявлена угроза применения баллистического вооружения с севера.
Таким образом, воздушная тревога также охватила и другие области в связи с угрозой атаки баллистическими ракетами и "шахедами". Жителей Донецкой области предупредили о пусках управляемых авиабомб.
Обновлено 23:38. В КМВА опровергли информацию о взрывах в Киеве.
"Информация о взрывах в Киеве или о работе сил и средств противовоздушной обороны на территории столицы не соответствуют действительности" , - отметили в администрации.
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