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В Киеве и области гремят взрывы — атака баллистики на столицу

30 июля 2024 23:05
обновлено: 23:39
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Киеве и Киевской области вечером 30 июля - подробности атаки РФ
Дым поднимается после взрыва в ночном городе. Иллюстративное фото: скриншот
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киеве и области сейчас 30 июля прогремели около 23:00. Таким образом, работают силы противовоздушной обороны по целям врага. В настоящее время в ряде регионов объявлена воздушная тревога в связи с угрозой баллистики.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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Взрывы в Киевской области 30 июля

"На Киевщине работает ПВО. Не покидайте укрытий!" — призывает городской голова столицы.

Взрывы в Киеве сейчас 30 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала Виталия Кличко

В Киевской области и Киеве объявлена угроза применения баллистического вооружения с севера.

Вражеская атака на Киев вечером 30 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога также охватила и другие области в связи с угрозой атаки баллистическими ракетами и "шахедами". Жителей Донецкой области предупредили о пусках управляемых авиабомб.

Обстрел ракетами Киева вечером 30 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:38. В КМВА опровергли информацию о взрывах в Киеве.

"Информация о взрывах в Киеве или о работе сил и средств противовоздушной обороны на территории столицы не соответствуют действительности" , - отметили в администрации.

Атака на Киев вечером 30 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "КМВА (Киевская городская военная администрация)"

Новость дополняется...

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