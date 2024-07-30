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У Києві та області гримлять вибухи — атака балістики на столицю

30 липня 2024 23:05
оновлено: 23:39
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Києві та Київській області ввечері 30 липня — подробиці атаки РФ
Дим здіймається після вибуху в нічному місті. Ілюстративне фото: скриншот
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Києві та області зараз 30 липня пролунали близько 23:00. Таким чином працюють сили протиповітряної оборони по цілях ворога. Наразі в низці регіонів оголошено повітряну тривогу у зв'язку з загрозою балістики.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

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Вибухи в Києві зараз 30 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Віталія Кличка

Наразі в Київській області та Києві оголошено загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

Ворожа атака на Київ ввечері 30 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога також охопила й інші області у зв'язку з загрозою атаки балістичними ракетами та "шахедами". Мешканців Донецької області попередили про пуски керованих авіабомб.

Обстріл ракетами Києва ввечері 30 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:38. У КМВА спростували інформацію про вибухи в Києві.

"Інформація про вибухи в місті Києві чи про роботу сил і засобів протиповітряної оборони на території столиці не відповідають дійсності", — зазначили в адміністрації. 

Атака на Київ увечері 30 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "КМВА (Київська міська військова адміністрація"

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