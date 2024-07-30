Вибухи в Києві та Київській області ввечері 30 липня — подробиці атаки РФ

У Києві та області гримлять вибухи — атака балістики на столицю
Вибухи в Києві та області зараз 30 липня пролунали близько 23:00. Таким чином працюють сили протиповітряної оборони по цілях ворога. Наразі в низці регіонів оголошено повітряну тривогу у зв'язку з загрозою балістики.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Вибухи в Київській області 30 липня
"На Київщині працює ППО. Не покидайте укриттів!" — закликає міський голова столиці.
Наразі в Київській області та Києві оголошено загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.
Таким чином повітряна тривога також охопила й інші області у зв'язку з загрозою атаки балістичними ракетами та "шахедами". Мешканців Донецької області попередили про пуски керованих авіабомб.
Оновлено 23:38. У КМВА спростували інформацію про вибухи в Києві.
"Інформація про вибухи в місті Києві чи про роботу сил і засобів протиповітряної оборони на території столиці не відповідають дійсності", — зазначили в адміністрації.
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