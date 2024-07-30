Вибухи в Києві та Київській області ввечері 30 липня — подробиці атаки РФ

Дим здіймається після вибуху в нічному місті. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Києві та області зараз 30 липня пролунали близько 23:00. Таким чином працюють сили протиповітряної оборони по цілях ворога. Наразі в низці регіонів оголошено повітряну тривогу у зв'язку з загрозою балістики.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

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Вибухи в Київській області 30 липня

"На Київщині працює ППО. Не покидайте укриттів!" — закликає міський голова столиці.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Віталія Кличка

Наразі в Київській області та Києві оголошено загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога також охопила й інші області у зв'язку з загрозою атаки балістичними ракетами та "шахедами". Мешканців Донецької області попередили про пуски керованих авіабомб.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:38. У КМВА спростували інформацію про вибухи в Києві.

"Інформація про вибухи в місті Києві чи про роботу сил і засобів протиповітряної оборони на території столиці не відповідають дійсності", — зазначили в адміністрації.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "КМВА (Київська міська військова адміністрація"

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