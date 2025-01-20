Воздушная тревога в Киеве и областях 20 января

В Киеве и областях объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу в Киеве и областях Украины объявили прямо сейчас, поздно вечером, 20 декабря. Причиной стали дроны, которыми враг пытается атаковать столицу и другие регионы.
Об этом в Telegram сообщает глава КГВА Тимур Ткаченко.
Тривога в Киеве и областях вечером 20 января
Сигнал воздушной тревоги в Киеве объявили в 23:27. Ее причиной стали вражеские дроны, которые движутся в направлении столицы. Об угрозе написали как мониторинговые каналы, так и глава КГВА.
"Вражеские ударные дроны в направлении Киева. Направляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", — подчеркнул Ткаченко.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:32 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в половине страны.
Напомним, что сегодня в ночь на 20 января в Киеве также объявляли тревогу. Тогда причиной сигнала стала угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Также мы писали, вечером, 19 января, в Киевской области прогремели взрывы. Силы ПВО сбивали вражеские дроны.
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