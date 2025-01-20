Воздушная тревога в Киеве и областях 20 января

Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua

Воздушную тревогу в Киеве и областях Украины объявили прямо сейчас, поздно вечером, 20 декабря. Причиной стали дроны, которыми враг пытается атаковать столицу и другие регионы.

Об этом в Telegram сообщает глава КГВА Тимур Ткаченко.

Читайте также:

Тривога в Киеве и областях вечером 20 января

Сигнал воздушной тревоги в Киеве объявили в 23:27. Ее причиной стали вражеские дроны, которые движутся в направлении столицы. Об угрозе написали как мониторинговые каналы, так и глава КГВА.

"Вражеские ударные дроны в направлении Киева. Направляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", — подчеркнул Ткаченко.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:32 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в половине страны.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня в ночь на 20 января в Киеве также объявляли тревогу. Тогда причиной сигнала стала угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Также мы писали, вечером, 19 января, в Киевской области прогремели взрывы. Силы ПВО сбивали вражеские дроны.