Вибухи на Київщині 19 січня — деталі

Мобільна вогнева група. Ілюстративне фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

У Київській області увечері в неділю, 19 січня, чутно вибухи. В регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє пресслужба ОВА у Telegram.

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"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — йдеться у повідомленні.

В ОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу захисників, які збивають ворожі безпілотники. Також громадян просять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Скриншот допису ОВА

Зазначимо, що станом на 18:15 повітряна тривога оголошена у половині областей України.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вчора Росія здійснила атаку на Київ балістичними ракетами. В результаті обстрілу четверо людей загинули та ще шість постраждали.

Також біля метро Лук'янівська було пошкоджено трубопровід, затопило дорогу. Станція тимчасово зупиняла роботу — там повилітали двері, а також пошкоджено фасад. Поруч горіли автомобілі.