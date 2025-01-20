Повітряна тривога у Києві та областях 20 січня

Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua

Повітряну тривогу у Києві та областях України оголосили прямо зараз, пізно ввечері, 20 грудня. Причиною стали дрони, якими ворог намагається атакувати столицю та інші регіони.

Про це у Telegram повідомляє глава КМВА Тимур Ткаченко.

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Сигнал повітряної тривоги у Києві оголосили о 23:27. Її причиною стали ворожі дрони, які рухаються у напрямку столиці. Про загрозу написали як моніторингові канали, так і глава КМВА.

"Ворожі ударні дрони в напрямку Києва. Прямуйте до укриттів та залишайтесь там до завершення тривоги", — наголосив Ткаченко.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:32 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у половині країни.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що сьогодні в ніч проти 20 січня у Києві також оголошували тривогу. Тоді причиною сигналу стала загроза застосування балістичного озброєння з північного-східного напрямку.

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