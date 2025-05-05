Воздушная тревога в Киеве и областях 5 мая

В Киеве и областях объявили воздушную тревогу - что произошло
Воздушную тревогу в Киеве и ряде областей объявили прямо сейчас, в ночь на 5 мая. Причиной сигнала стала угроза баллистики.
Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации.
Тревога в Киеве в ночь на 5 мая
Сигнал тревоги в столице объявили в 01:59. Параллельно тревога распространялась в других областях.
В Воздушных силах ВСУ проинформировали, что существует угроза сброса баллистического вооружения с севера. Через несколько минут эту же информацию подтвердили в КГВА.
"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", — говорится в сообщении.
Обновлено в 02:32
В Киеве объявили отбой тревоги, а военные проинформировали об отбое угрозы баллистики.
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:04 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что в ночь на 4 мая россияне пытались атаковать столицу дронами. В городе раздавались звуки взрывов и работала ПВО.
Впоследствии стало известно, что в трех районах Киева зафиксировано падение обломков. Кроме того, были повреждения и пожары.
Читайте Новини.LIVE!