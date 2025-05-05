Воздушная тревога в Киеве и областях 5 мая

Ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Воздушную тревогу в Киеве и ряде областей объявили прямо сейчас, в ночь на 5 мая. Причиной сигнала стала угроза баллистики.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации.

Реклама

Читайте также:

Тревога в Киеве в ночь на 5 мая

Сигнал тревоги в столице объявили в 01:59. Параллельно тревога распространялась в других областях.

В Воздушных силах ВСУ проинформировали, что существует угроза сброса баллистического вооружения с севера. Через несколько минут эту же информацию подтвердили в КГВА.

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", — говорится в сообщении.

Обновлено в 02:32

В Киеве объявили отбой тревоги, а военные проинформировали об отбое угрозы баллистики.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:04 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 4 мая россияне пытались атаковать столицу дронами. В городе раздавались звуки взрывов и работала ПВО.

Впоследствии стало известно, что в трех районах Киева зафиксировано падение обломков. Кроме того, были повреждения и пожары.