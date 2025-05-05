Повітряна тривога у Києві та областях 5 травня

Ракета в небі. Ілюстративне фото: Reuters

Повітряну тривогу у Києві та низці областей оголосили прямо зараз, в ніч проти 5 травня. Причиною сигналу стала загроза балістики.

Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації.

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Тривога у Києві в ніч проти 5 травня

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 01:59. Паралельно тривога ширилася в інших областях.

У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що існує загроза щасто балістичного озброєння з півночі. Через кілька хвилин цю ж інформацію підтвердили у КМВА.

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні.

Оновлено о 02:32

У Києві оголосили відбій тривоги, а військові поінформували про відбій загрози балістики.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:04 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч проти 4 травня росіяни намагалися атакувати столицю дронами. В місті лунали звуки вибухів та працювала ППО.

Згодом стало відомо, що у трьох районах Києва зафіксовано падіння уламків. Крім того, були пошкодження та пожежі.