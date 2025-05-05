Повітряна тривога у Києві та областях 5 травня

У Києві та областях оголосили повітряну тривогу — що сталося
Повітряну тривогу у Києві та низці областей оголосили прямо зараз, в ніч проти 5 травня. Причиною сигналу стала загроза балістики.
Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації.
Тривога у Києві в ніч проти 5 травня
Сигнал тривоги у столиці оголосили о 01:59. Паралельно тривога ширилася в інших областях.
У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що існує загроза щасто балістичного озброєння з півночі. Через кілька хвилин цю ж інформацію підтвердили у КМВА.
"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні.
Оновлено о 02:32
У Києві оголосили відбій тривоги, а військові поінформували про відбій загрози балістики.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:04 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що в ніч проти 4 травня росіяни намагалися атакувати столицю дронами. В місті лунали звуки вибухів та працювала ППО.
Згодом стало відомо, що у трьох районах Києва зафіксовано падіння уламків. Крім того, були пошкодження та пожежі.
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