Воздушная тревога в Киеве 5 ноября из-за баллистики

В Киеве и областях объявили тревогу — что произошло
Воздушную тревогу в Киеве и ряде областей Украины объявили прямо сейчас, утром 5 ноября. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.
Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.
Тревога в Киеве утром 5 ноября
"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", — говорится в сообщении в 04:19.
В то же время в Воздушных силах ВСУ уточнили, что угроза с северо-восточного направления. После этого военные дважды фиксировали по меньшей мере скоростные цели в направлении Сум.
Где объявили тревогу
По состоянию на 04:22 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что более часа назад в Николаеве прогремели взрывы. Город был под атакой дронов.
Также мы писали, что в ночь на 4 ноября в Киеве тоже объявляли тревогу. Причиной как и сейчас, была угроза применения баллистики.
