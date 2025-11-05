Видео
Главная Киев В Киеве и областях объявили тревогу — что произошло

В Киеве и областях объявили тревогу — что произошло

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 04:22
обновлено: 04:39
Воздушная тревога в Киеве 5 ноября из-за баллистики
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Украинская правда

Воздушную тревогу в Киеве и ряде областей Украины объявили прямо сейчас, утром 5 ноября. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

Читайте также:

Тревога в Киеве утром 5 ноября

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", — говорится в сообщении в 04:19.

В то же время в Воздушных силах ВСУ уточнили, что угроза с северо-восточного направления. После этого военные дважды фиксировали по меньшей мере скоростные цели в направлении Сум.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:22 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Повітряна тривога у Києві 5 листопада через загрозу застосування балістики
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что более часа назад в Николаеве прогремели взрывы. Город был под атакой дронов.

Также мы писали, что в ночь на 4 ноября в Киеве тоже объявляли тревогу. Причиной как и сейчас, была угроза применения баллистики.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
