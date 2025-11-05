Повітряна тривога у Києві 5 листопада через балістику

Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фото: Українська правда

Повітряну тривогу у Києві та низці областей України оголосили прямо зараз, зранку 5 листопада. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Реклама

Читайте також:

Тривога у Києві зранку 5 листопада

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", — йдеться у повідомленні о 04:19.

Реклама

Водночас у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що загроза з північно-східного напрямку. Після цього військові двічі фіксували щонайменше швидкісні цілі в напрямку Сум.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:22 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Реклама

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що більше години тому у Миколаєві пролунали вибухи. Місто було під атакою дронів.

Також ми писали, що в ніч проти 4 листопада у Києві теж оголошували тривогу. Причиною як і зараз, була загроза застосування балістики.