Повітряна тривога у Києві 5 листопада через балістику

У Києві та областях оголосили тривогу — що сталося
Повітряну тривогу у Києві та низці областей України оголосили прямо зараз, зранку 5 листопада. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Тривога у Києві зранку 5 листопада
"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", — йдеться у повідомленні о 04:19.
Водночас у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що загроза з північно-східного напрямку. Після цього військові двічі фіксували щонайменше швидкісні цілі в напрямку Сум.
Де оголосили тривогу
Станом на 04:22 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що більше години тому у Миколаєві пролунали вибухи. Місто було під атакою дронів.
Також ми писали, що в ніч проти 4 листопада у Києві теж оголошували тривогу. Причиною як і зараз, була загроза застосування балістики.
