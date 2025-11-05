Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві та областях оголосили тривогу — що сталося

У Києві та областях оголосили тривогу — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 04:22
Оновлено: 04:39
Повітряна тривога у Києві 5 листопада через балістику
Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фото: Українська правда

Повітряну тривогу у Києві та низці областей України оголосили прямо зараз, зранку 5 листопада. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Реклама
Читайте також:

Тривога у Києві зранку 5 листопада

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", — йдеться у повідомленні о 04:19.

Реклама

Водночас у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що загроза з північно-східного напрямку. Після цього військові двічі фіксували щонайменше швидкісні цілі в напрямку Сум.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:22 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Реклама
Повітряна тривога у Києві 5 листопада через загрозу застосування балістики
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що більше години тому у Миколаєві пролунали вибухи. Місто було під атакою дронів.

Також ми писали, що в ніч проти 4 листопада у Києві теж оголошували тривогу. Причиною як і зараз, була загроза застосування балістики.

Київ повітряна тривога війна в Україні Росія балістична атака балістичні ракети
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації