Воздушная тревога в Киеве и областях 29 марта

Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Воздушную тревогу объявили в Киеве прямо сейчас, в ночь на 29 марта. Также сигнал продолжается в ряде других регионов из-за вражеских дронов.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Тревоги в Киеве в ночь на 29 марта

Сигнал тревоги в столице прозвучал в 01:15. Перед этим военные предупреждали, что в 00:42 в Киевской области зафиксированы вражеские беспилотники. Их курс был западный/юго-западный.

По состоянию на 01:21 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что поздно вечером, 29 марта, в Киеве уже объявляли тревогу. Тогда тоже была угроза дронов.

Также мы сообщали, что чуть позже в столице раздавались взрывы. В Киеве работали силы ПВО.