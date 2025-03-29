Повітряна тривога у Києві та областях 29 березня

У Києві та областях знову оголосили повітряну тривогу
Повітряну тривогу оголосили у Києві прямо зараз, в ніч проти 29 березня. Також сигнал продовжується у низці інших регіонів через ворожі дрони.
Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Тривоги у Києві в ніч проти 29 березня
Сигнал тривоги у столиці пролунав о 01:15. Перед цим військові попереджали, що о 00:42 в Київській області зафіксовано ворожі безпілотники. Їх курс був західний/південно-західний.
Станом на 01:21 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що пізно ввечері, 29 березня, у Києві вже оголошували тривогу. Тоді теж була загроза дронів.
Також ми повідомляли, що трохи пізніше в столиці лунали вибухи. В Києві працювали сили ППО.
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