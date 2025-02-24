Где в Киеве 24 февраля перекроют дороги — работа транспорта

Люди в метро. Фото: УНИАН

В Киеве 24 февраля временно закроют станцию метро "Майдан Независимости". Это связано с празднованием на государственном уровне третьей годовщины начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".

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Закрытие станции метро в Киеве

Отмечается, что 24 февраля с 07:00 до 11:00 в Киеве временно не будет работать на вход и выход для пассажиров станция метро "Майдан Независимости". В то же время пересадочный узел "Майдан Независимости" — "Крещатик" будет работать в обычном режиме.

"В случае объявления воздушной тревоги станция "Майдан Независимости" будет работать в режиме укрытия", — сообщили в ведомстве.

В КП объяснили, что временные изменения связаны с празднованием на государственном уровне третьей годовщины начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Ограничения движения общественного транспорта

В Департаменте транспортной инфраструктуры также сообщили, что 24 февраля с начала движения и ориентировочно до 19:00 ряд троллейбусов и автобусов будет курсировать с временными изменениями.

В частности, движение транспорта будет организовано:

троллейбуса № 6 — от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбуса № 18 — от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

автобусов №№ 110, 111, 114 — соответственно от ул. Милославской и Дарницкой площади до Европейской площади;

автобуса № 62 — на участках Контрактовая площадь — Европейская площадь и Ботанический сад — Бессарабская площадь.

Кроме того, по информации Национальной полиции Украины, в Киеве будут действовать временные ограничения транспортного движения и парковки в центральной части города в Печерском и Шевченковском районах.

Напомним, в третью годовщину войны в Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Незадолго украинская делегация встретила и других иностранных чиновников, ведь в столице состоится встреча с лидерами стран-партнеров.