Де у Києві 24 лютого перекриють дороги — робота транспорту

Люди в метро. Фото: УНІАН

У Києві 24 лютого тимчасово закриють станцію метро "Майдан Незалежності". Це пов'язано з відзначенням на державному рівні третьої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомили у КП "Київський метрополітен".

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Закриття станції метро у Києві

Зазначається, що 24 лютого з 07:00 до 11:00 у Києві тимчасово не працюватиме на вхід та вихід для пасажирів станція метро "Майдан Незалежності". Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності" — "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі.

"У разі оголошення повітряної тривоги станція "Майдан Незалежності" працюватиме в режимі укриття", — повідомили у відомстві.

У КП пояснили, що тимчасові зміни повʼязані з відзначенням на державному рівні третьої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Обмеження руху громадського транспорту

У Департаменті транспортної інфраструктури також повідомили, що 24 лютого, з початку руху і орієнтовно до 19:00 низка тролейбусів і автобусів курсуватиме з тимчасовими змінами.

Зокрема, рух транспорту буде організовано:

тролейбуса № 6 — від Мінського масиву до ст. м. "Лукʼянівська";

тролейбуса № 18 — від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

автобусів №№ 110, 111, 114 — відповідно від вул. Милославської і Дарницької площі до Європейської площі;

автобуса № 62 — на ділянках Контрактова площа — Європейська площа та Ботанічний сад — Бессарабська площа.

Крім того, за інформацією Національної поліції України, в Києві діятимуть тимчасові обмеження транспортного руху та паркування в центральній частині міста в Печерському та Шевченківському районах.

Нагадаємо, у третю річницю війни до Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Незадовго українська делегація зустріла й інших іноземних чиновників, адже у столиці відбудеться зустріч з лідерами країн-партнерів.