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В Киеве трагически погиб актер Молодого театра

23 декабря 2023 16:42
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Павел Зинченко
редактор
В Киеве трагически погиб актер Молодого театра
Актер Роман Новак. Фото: Молодой театр
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве трагически погиб актер молодого театра Роман Новак. Сообщается, что он погиб в автокатастрофе.

Об этом сообщили в Молодом театре.

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В Киеве погиб актер

"Друзья, большое горе в семье Молодого театра. В автокатастрофе оборвалась жизнь нашего дорогого Романа Новака", — говорится в сообщении.

В коллективе театра сообщили, что поверить в это страшное известие до сих пор не удается.

"Искренние соболезнования семье Романа. Светлая память талантливому актеру и нашему другу!" — завершается сообщение.

актер
Актер Роман Новак. Фото: Молодой театр

Что известно о Романе Новаке

Новак сыграл во многих спектаклях Молодого театра в Киеве. Столичные зрители могли видеть его в спектаклях: "Инъекция бессмертия", "Кролик Гарви", "Осенний блюз", "Коварство и любовь", "Саломея", "Сон летней ночи", "Хомо ферус, или Сука-любовь!", "Цап-ка-цап", "Шинель".

Ранее мы сообщали, что единственная дочь Елизаветы II Анна рассказала, что королева волновалась, что будет трудно организовать ее похороны, если она умрет в Балморале (частная резиденция британских королей в Шотландии). Однако семья убедила ее, что все будет хорошо.

Напоминаем, что в начале этого месяца умер американский актер Райан О'Нил. Он известен, в частности, по ролям в "Истории любви" и "Барри Линдони". Звезде было 82 года. В настоящее время стала известна причина смерти.

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