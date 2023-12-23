Актер Роман Новак. Фото: Молодой театр

В Киеве трагически погиб актер молодого театра Роман Новак. Сообщается, что он погиб в автокатастрофе.

Об этом сообщили в Молодом театре.

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"Друзья, большое горе в семье Молодого театра. В автокатастрофе оборвалась жизнь нашего дорогого Романа Новака", — говорится в сообщении.

В коллективе театра сообщили, что поверить в это страшное известие до сих пор не удается.

"Искренние соболезнования семье Романа. Светлая память талантливому актеру и нашему другу!" — завершается сообщение.

Актер Роман Новак. Фото: Молодой театр

Что известно о Романе Новаке

Новак сыграл во многих спектаклях Молодого театра в Киеве. Столичные зрители могли видеть его в спектаклях: "Инъекция бессмертия", "Кролик Гарви", "Осенний блюз", "Коварство и любовь", "Саломея", "Сон летней ночи", "Хомо ферус, или Сука-любовь!", "Цап-ка-цап", "Шинель".

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