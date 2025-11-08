Видео
Главная Киев В Киеве транспортный коллапс — какие последствия отключения света

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 15:00
обновлено: 15:00
Отключение света 8 ноября — в Киеве транспортный коллапс
Пробки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Из-за обстрелов оккупантов в Киеве есть отключения электроэнергии. Вследствие этого в столице образовался транспортный коллапс.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Транспортный коллапс в Киеве 8 ноября

Из-за отключения света в Киеве образовался настоящий транспортный коллапс. В результате остановились троллейбусы на Шулявке и трамваи в сторону Борщаговки.

Кроме того, в городе образовались большие пробки из-за повышенного спроса такси и пользования своими автомобилями.

Напомним, ранее в Минэнерго назвали регионы, где нет света из-за обстрелов РФ. Графики действуют в восьми областях.

Кроме того, 8 ноября аварийные отключения ввели в Харькове. В городе также есть перебои с водоснабжением.

Киев электроэнергия обстрелы пробки свет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
