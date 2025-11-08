Отключение света 8 ноября — в Киеве транспортный коллапс

В Киеве транспортный коллапс — какие последствия отключения света
Из-за обстрелов оккупантов в Киеве есть отключения электроэнергии. Вследствие этого в столице образовался транспортный коллапс.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Транспортный коллапс в Киеве 8 ноября
Из-за отключения света в Киеве образовался настоящий транспортный коллапс. В результате остановились троллейбусы на Шулявке и трамваи в сторону Борщаговки.
Кроме того, в городе образовались большие пробки из-за повышенного спроса такси и пользования своими автомобилями.
Напомним, ранее в Минэнерго назвали регионы, где нет света из-за обстрелов РФ. Графики действуют в восьми областях.
Кроме того, 8 ноября аварийные отключения ввели в Харькове. В городе также есть перебои с водоснабжением.
Читайте Новини.LIVE!