Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві транспортний колапс — які наслідки відключення світла

У Києві транспортний колапс — які наслідки відключення світла

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 15:00
Оновлено: 15:00
Відключення світла 8 листопада — у Києві транспортний колапс
Затори у Києві. Фото: Новини.LIVE

Через обстріли окупантів у Києві є відключення електроенергії. Внаслідок цього у столиці утворився транспортний колапс.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. 

Реклама
Читайте також:

Транспортний колапс у Києві 8 листопада

Через відключення світла у Києві утворився справжній транспортний колапс. В результаті зупинилися тролейбуси на Шулявці та трамваї в бік Борщагівки.

Крім того, в місті утворились великі затори через підвищений попит таксі та користування своїми автомобілями.

Нагадаємо, раніше в Міненерго назвали регіони, де немає світла через обстріли РФ. Графіки діють у вісьмох областях. 

Крім того, 8 листопада аварійні відключення запровадили у Харкові. В місті також є перебої з водопостачанням. 

Київ електроенергія обстріли затори світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації