Відключення світла 8 листопада — у Києві транспортний колапс

У Києві транспортний колапс — які наслідки відключення світла
Через обстріли окупантів у Києві є відключення електроенергії. Внаслідок цього у столиці утворився транспортний колапс.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Транспортний колапс у Києві 8 листопада
Через відключення світла у Києві утворився справжній транспортний колапс. В результаті зупинилися тролейбуси на Шулявці та трамваї в бік Борщагівки.
Крім того, в місті утворились великі затори через підвищений попит таксі та користування своїми автомобілями.
Нагадаємо, раніше в Міненерго назвали регіони, де немає світла через обстріли РФ. Графіки діють у вісьмох областях.
Крім того, 8 листопада аварійні відключення запровадили у Харкові. В місті також є перебої з водопостачанням.
