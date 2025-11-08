Відключення світла 8 листопада — у Києві транспортний колапс

Затори у Києві. Фото: Новини.LIVE

Через обстріли окупантів у Києві є відключення електроенергії. Внаслідок цього у столиці утворився транспортний колапс.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Реклама

Читайте також:

Транспортний колапс у Києві 8 листопада

Через відключення світла у Києві утворився справжній транспортний колапс. В результаті зупинилися тролейбуси на Шулявці та трамваї в бік Борщагівки.

Крім того, в місті утворились великі затори через підвищений попит таксі та користування своїми автомобілями.

Нагадаємо, раніше в Міненерго назвали регіони, де немає світла через обстріли РФ. Графіки діють у вісьмох областях.

Крім того, 8 листопада аварійні відключення запровадили у Харкові. В місті також є перебої з водопостачанням.