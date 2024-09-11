Пробки в Киеве 11 сентября — где действуют ограничения движения

Очередь на общественный транспорт. Иллюстративное фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

В среду, 11 сентября, Киев сковали автомобильные пробки, на общественный транспорт гигантские очереди. Движение в центре столицы частично ограничено.

Об этом сообщают Telegram каналы.

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Пробки в столице

Транспортный коллапс в Киеве, в частности, связан с проведением Саммита Крымской платформы и визитом госсекретаря США Энтони Блинкена.

На столичных дорогах образовались масштабные пробки.

В метро наблюдается давка, а на наземный общественный транспорт выстраиваются длинные очереди.

Движение временно ограничили в центральной части Киева, а также Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах.

Водителей просят учитывать эту информацию при перемещении по городу.