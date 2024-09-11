Де та чому в Києві 11 вересня обмежать рух

Дорога в Києві. Фото ілюстративне: КМДА

У середу, 11 вересня у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Причиною таких незручностей є проведення Саміту Кримської платформи.

Про це у вівторок, 10 вересня, повідомили в Управлінні державної охорони України.

Читайте також:

Скриншот повідомлення Управління державної охорони України

Що відомо про обмеження руху у столиці 11 вересня

Рух тимчасово обмежать у центральній частині Києва, а також у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах. Водіїв просять враховувати цю інформацію під час переміщення містом.

Також у відомстві зазначили, що, згідно із Законом України, Управління державної охорони забезпечує захист главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами.

"Військовослужбовці Управління державної охорони України спільно з відповідними підрозділами Національної поліції мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом", — йдеться в повідомленні.

Також під час таких візитів можуть діяти обмеження для громадян: військовослужбовці мають право не допускати їх на окремі ділянки та об'єкти, вимагати, щоб вони залишалися на певних місцях.