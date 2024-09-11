Де та чому в Києві 11 вересня обмежать рух

У кількох районах Києва сьогодні обмежать рух — чому та де саме
У середу, 11 вересня у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Причиною таких незручностей є проведення Саміту Кримської платформи.
Про це у вівторок, 10 вересня, повідомили в Управлінні державної охорони України.
Що відомо про обмеження руху у столиці 11 вересня
Рух тимчасово обмежать у центральній частині Києва, а також у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах. Водіїв просять враховувати цю інформацію під час переміщення містом.
Також у відомстві зазначили, що, згідно із Законом України, Управління державної охорони забезпечує захист главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами.
"Військовослужбовці Управління державної охорони України спільно з відповідними підрозділами Національної поліції мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом", — йдеться в повідомленні.
Також під час таких візитів можуть діяти обмеження для громадян: військовослужбовці мають право не допускати їх на окремі ділянки та об'єкти, вимагати, щоб вони залишалися на певних місцях.
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