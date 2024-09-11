Затори у Києві 11 вересня — де діють обмеження руху

У Києві транспортний колапс — на громадський транспорт довжелезні черги
11 вересня 2024 10:21
Черга на громадський транспорт. Ілюстративне фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
У середу, 11 вересня, Київ скували автомобільні затори, на громадський транспорт велетенські черги. Рух у центрі столиці частково обмежений.
Про це повідомляють Telegram канали.
Читайте також:
Затори у столиці
Транспортний колапс у Києві, зокрема, пов'язаний із проведенням Саміту Кримської платформи та візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена.
На столичних дорогах утворилися масштабні затори.
У метро спостерігається тиснява, а на наземний громадський транспорт вишиковуються довжелезні черги.
Рух тимчасово обмежили у центральній частині Києва, а також у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах.
Водіїв просять враховувати цю інформацію під час переміщення містом.
Читайте Новини.LIVE!