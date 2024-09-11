Затори у Києві 11 вересня — де діють обмеження руху

Черга на громадський транспорт. Ілюстративне фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

У середу, 11 вересня, Київ скували автомобільні затори, на громадський транспорт велетенські черги. Рух у центрі столиці частково обмежений.

Про це повідомляють Telegram канали.

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Транспортний колапс у Києві, зокрема, пов'язаний із проведенням Саміту Кримської платформи та візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена.

На столичних дорогах утворилися масштабні затори.

У метро спостерігається тиснява, а на наземний громадський транспорт вишиковуються довжелезні черги.

Рух тимчасово обмежили у центральній частині Києва, а також у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Водіїв просять враховувати цю інформацію під час переміщення містом.