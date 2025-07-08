Стрельба в Киеве 8 июля — убили мужчину

Полиция на месте вызова. Фото: t.me/gunpKyiv

В Деснянском районе Киева утром 8 июля произошла стрельба. Мужчину убили в его же автомобиле.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Реклама

Читайте также:

Стрельба в Киеве 8 июля

Правоохранители рассказали, что им поступило сообщение о стрельбе в Деснянском районе около 07:00. Предварительно удалось выяснить, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего скрылся. От полученного огнестрельного ранения пострадавший погиб.

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, сотрудники уголовного розыска, кинологи", — говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство — умышленное убийство. Сейчас правоохранители работают над тем, чтобы установить и задержать нападавшего.

Напомним, 30 июня в Киеве велосипедист обстрелял авто волонтера с ребенком в салоне. Таким образом он "отомстил" за то, что женщина "подрезала" его на дороге.

Также мы писали, что на Львовщине мужчина стрелял по колесам авто. Пьяный фигурант устроил конфликт с водителем грузовика.