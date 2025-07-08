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Главная Киев В Киеве произошла стрельба — мужчину убили в его же машине

В Киеве произошла стрельба — мужчину убили в его же машине

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 08:43
Стрельба в Киеве 8 июля — убили мужчину
Полиция на месте вызова. Фото: t.me/gunpKyiv

В Деснянском районе Киева утром 8 июля произошла стрельба. Мужчину убили в его же автомобиле.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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Стрельба в Киеве 8 июля

Правоохранители рассказали, что им поступило сообщение о стрельбе в Деснянском районе около 07:00. Предварительно удалось выяснить, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего скрылся. От полученного огнестрельного ранения пострадавший погиб.

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, сотрудники уголовного розыска, кинологи", — говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство — умышленное убийство. Сейчас правоохранители работают над тем, чтобы установить и задержать нападавшего.

Напомним, 30 июня в Киеве велосипедист обстрелял авто волонтера с ребенком в салоне. Таким образом он "отомстил" за то, что женщина "подрезала" его на дороге.

Также мы писали, что на Львовщине мужчина стрелял по колесам авто. Пьяный фигурант устроил конфликт с водителем грузовика.

Киев оружие убийство стрельба полиция
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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