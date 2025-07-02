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Головна Київ У Києві велосипедист обстріляв авто волонтерки з дитиною в салоні

У Києві велосипедист обстріляв авто волонтерки з дитиною в салоні

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Дата публікації: 2 липня 2025 11:07
У столиці 46-річний чоловік обстріляв авто волонтерки
Затриманий стрілець. Фото: Нацполіція

У Подільському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який увечері 30 червня стріляв по автомобілю. В салоні перебувала жінка з малолітньою дитиною.

Про це повідомили в поліції Києва.

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Потерпіла звернулась до поліції із заявою про те, що невідомий на велосипеді відкрив вогонь по її авто Ford та одразу втік. На момент нападу у машині перебував також її син. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Київ стрілянина
Велосипедист під'їжджає до авто. Фото: Національна поліція України

До розшуку стрілка долучилися оперативники, дільничні інспектори та аналітики кримінальної поліції. Правоохоронцям вдалося швидко вийти на слід підозрюваного — ним виявився 46-річний місцевий мешканець.

Його затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час слідчих дій поліцейські вилучили у нього револьвер, з якого, ймовірно, був здійснений постріл.

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Револьвер. Фото: Нацполіція України

У розмові зі слідчими затриманий пояснив, що вирішив "помститися", оскільки нібито вважав, що автомобіль "підрізав" його під час руху.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням зброї. За вчинене йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області нещодавно судили військовослужбовця, який почав стріляти біля бару. 

А у Львівській області судили оголосив вирок чоловіку, який стріляв по колесах авто. 

Також у Києві таксист побив артистку Тоню Матвієнко — в поліції відреагували на скандал.

Київ напад стрілянина поліція волонтери
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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