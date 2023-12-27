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В Киеве случился пожар в многоэтажке — мужчина выпрыгнул из пылающей квартиры

27 декабря 2023 12:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве случился пожар в многоэтажке — мужчина выпрыгнул из пылающей квартиры
Пожар в Киеве. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вчера вечером в Киеве произошел пожар в многоэтажке на улице Татарской. В результате погиб мужчина, еще до приезда пожарных он выпрыгнул из горящей квартиры.

Об этом сообщили Главному управлению ГСЧС Украины в Киеве.

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Пожарные рассказали, что 26 декабря в 21:47 к ним поступил звонок о сильном пожаре в многоэтажке на улице Татарской.

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Пожар в многоэтажке в Киеве. Фото: ГСЧС
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Пожар в многоэтажке в Киеве. Фото: ГСЧС
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Пожар в многоэтажке в Киеве. Фото: ГСЧС
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Пожар в многоэтажке в Киеве. Фото: ГСЧС

"Пожар произошел в одной из квартир на 14 этаже. В 22:36 возгорание было ликвидировано на площади 20 кв. м. К сожалению, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящей квартиры выпрыгнул мужчина", — говорится в сообщении.

Пока обстоятельства трагического случая и причину пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, на Рождество, 25 декабря, в Киевской области горели сразу две церкви: в селе Храпачи и Новоселки. Пожар ликвидирован, о пострадавших не сообщается.

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