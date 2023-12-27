У Києві трапилася пожежа у багатоповерхівці — чоловік вистрибнув з палаючої квартири

Пожежа у Києві. Фото: ДСНС

Вчора ввечері у Києві трапилася пожежа у багатоповерхівці на вулиці Татарській. Внаслідок цього загинув чоловік, ще до приїзду пожежників він вистрибнув з палаючої квартири.

Про це повідомили Головному управлінні ДСНС України у Києві.

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Пожежники розповіли, що 26 грудня о 21:47 до них надійшов дзвінок про сильну пожежу у багатоповерхівці на вулиці Татарській.

Пожежа у багатоповерхівці в Києві. Фото: ДСНС

Пожежа у багатоповерхівці в Києві. Фото: ДСНС

Пожежа у багатоповерхівці в Києві. Фото: ДСНС

Пожежа у багатоповерхівці в Києві. Фото: ДСНС

"Пожежа сталась в одній із квартир на 14 поверсі. О 22:36 займання було ліквідовано на площі 20 кв. м. На жаль, до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів з палаючої квартири вистрибнув чоловік", — йдеться у повідомленні.

Наразі обставини трагічного випадку та причину пожежі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, на Різдво, 25 грудня, у Київській області горіли одразу дві церкви: в селі Храпачі та Новосілки. Пожежі ліквідували, про постраждалих не повідомляється.