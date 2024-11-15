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В Киеве случилась стрельба между мужчинами — как их наказал суд

15 ноября 2024 09:16
Виктория Козырь - редактор
Убили мужчину из-за замечаний — в Киеве судили группу лиц
Голосеевский райсуд Киева. Фото: ССО
Виктория Козырь - редактор

В Киеве между мужчинами произошел конфликт из-за припаркованного авто, который дошел до драки, стрельбы и гибели человека. Все кончилось тем, что каждый получил тюремный срок.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В октябре 2022 года трое мужчин (будь это лицо 6, лицо 7 и лицо 8) находились возле автомобиля Lexus, который стоял на проезжей части в одном из дворов Киева и мешал совершать проезд. Кроме того, в салоне машины находилось огнестрельное оружие — карабин марки "Tsvircoon S".

Тогда же по указанной дороге на своем автомобиле Hyundai ехал другой мужчина (лицо 21). Из-за препятствия на дороге он сделал замечание и попросил забрать автомобиль из проезжей части. После этого между мужчинами возник конфликт и драка. Лицо 6, лицо 7 и лицо 8 избили мужчину, а когда он упал и лежал не подвижно пошли обратно к своему автомобилю.

В это время потерпевший достал свой телефон, чтобы зафиксировать на видео правонарушения, но мужчины увидели это и снова бросились к нему, начали избивать, а мобильный телефон разбили и выбросили. После того как потерпевший получил сильные телесные повреждения, он пытался защищаться: достал пистолет и направил его вверх.

Увидев это, напарники побежали к своему автомобилю, где было оружие. Лицо 7 взял пистолет "Форт 12РМ" для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами травматического (несмертельного) действия и произвел два выстрела в направлении потерпевшего. В то же время, лицо 6 вытащил карабин марки "Tsvircoon S", снаряженный боевыми патронами, и выстрелил в живот потерпевшему, от чего он умер.

Решение суда

Принимая во внимание все факты и проведя следственный эксперимент, Голосеевский районный суд Киева осудил всех троих нападавших: стрелявшего с карабина лицо 6 признали виновным в умышленном убийстве (п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет. Остальных двух нападавших обвинили в хулиганстве и они получили по три года лишения свободы.

Начало срока отбывания наказания обвиняемыми началось с 12 ноября 2024 года.

Напомним, в Одесской области мужчина убил своего односельчанина и пытался сжечь тело. Его задержали правоохранители.

А в Киеве мужчина убил сына и замуровал его в гараже. Он проведет за решеткой десять лет.

Киев драка суд стрельба судебные решения

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