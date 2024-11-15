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У Києві трапилася стрілянина між чоловіками — як їх покарав суд

15 листопада 2024 09:16
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Вбили чоловіка через зауваження — у Києві судили групу осіб
Голосіївський районний суд Києва. Фото: ССО
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві між чоловіками трапився конфлікт через припарковане авто, який дійшов до бійки, стрілянини та загибелі людини. Все закінчилось тим, що кожен отримав тюремний термін.

Про це йдеться у вироку суду

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Деталі справи

У жовтні 2022 року троє чоловіків (нехай це буде особа 6, особа 7 та особа 8) перебували біля автомобіля Lexus, який стояв на проїжджій частини в одному із дворів Києва і заважав здійснювати проїзд. Крім того, у салоні машини перебувала вогнепальна зброя — карабін марки "Tsvircoon S". 

Тоді ж по зазначеній дорозі на своєму автомобілі Hyundai їхав інший чоловік (особа 21). Через перешкоду на дорозі він зробив зауваження та попросив забрати авто з проїжджої частини. Після цього між чоловіками виник конфлікт і бійка. Особа 6, особа 7 та особа 8 побили чоловіка, а коли він впав та лежав не рухомо пішли назад до свого автомобіля. 

В цей час потерпілий дістав свій телефон, аби зафіксувати на відео правопорушення, але чоловіки побачили це і знову кинулися до нього, почали бити, а мобільний телефон розбили та викинули. Після того, як потерпілий отримав сильні тілесні ушкодження, він намагався захищатися: дістав пістолет та направив його вгору.

Побачивши це, напарники побігли до свого авто, де була зброя. Особа 7 дістав  пістолет "Форт 12РМ" для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами травматичної (несмертельної) дії та здійснив два постріли у напрямку потерпілого. Водночас особа 6 витягнув карабін марки "Tsvircoon S", споряджений бойовими патронами, та вистрілив у живіт потерпілому, від чого він одразу помер.  

Рішення суду

Беручи до уваги усі факти та провівши слідчий експеримент, Голосіївський районний суд Києва засудив усіх трьох нападників: особу 6, який стріляв з карабіна, визнали винним в умисному вбивстві (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України) та призначили йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 13 років. Інших двох нападників звинуватили у хуліганстві і вони отримали по три роки позбавлення волі. 

Початок строку відбування покарання обвинуваченими почався з 12 листопада 2024 року.

Нагадаємо, на Одещині чоловік вбив свого односельця та намагався спалити тіло. Його затримали правоохоронці. 

А в Києві чоловік вбив сина та замурував його в гаражі. Він проведе за ґратами десять років. 

Київ бійка суд стрілянина судові рішення

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