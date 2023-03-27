В Киеве три дня подряд фиксировали температурные рекорды

Температурные рекорды

С 24 по 26 марта в Киеве метеорологи зафиксировали температурные рекорды. Уже 24 марта среднесуточная температура воздуха в Киеве составила +14,4°С, повторив рекордное значение, зафиксированное в 1913 году и это на 11,0°С выше климатической нормы и соответствует погоде конца апреля.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температурные рекорды

В ночь на 24 марта столбик термометра не опускался ниже +11,1°С, что на 2,3°С выше предыдущего рекорда 1913 года. В пятницу после полудня максимальная температура воздуха достигла +20°С, превысив предыдущий рекорд 1913 года на 0,7°С.

25 марта среднесуточная температура воздуха в Киеве составила +14,3°С, что на 0,3°С выше предыдущего рекорда, установленного в 1921 году. Ночь на 25 марта стала самой теплой с 1881 года, столбик термометра не опускался ниже +12,3°С, что на 4,8°С превышает рекордное значение 1937 года.

Ночь на 26 марта также оказалась рекордно теплой: столбик термометра не опустился ниже +8,3°С, что на 0,2°С превысило рекордное значение 1990 года.

В марте 2023 года было зарегистрировано шесть температурных рекордов. В отличие от марта, в феврале текущего года ни одного рекорда температуры не было установлено. Эти данные указывают на необычно высокие температуры воздуха для этого времени года, что может быть связано с изменением климата и глобальным потеплением.

Напомним, что средиземноморский циклон испортит погоду в Украине. На западе и на севере будет идти дождь, который местами будет переходить в мокрый снег.

Также мы писали, что в Киевской области синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на 28 марта. Возможен дождь и мокрый снег.