У Києві три дні поспіль фіксували температурні рекорди
З 24 по 26 березня у Києві метеорологи зафіксували температурні рекорди. Вже 24 березня середньодобова температура повітря в Києві склала +14,4°С, повторивши рекордне значення, зафіксоване в 1913 році й це на 11,0°С вище за кліматичну норму і відповідає погоді кінця квітня.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Температурні рекорди
У ніч на 24 березня стовпчик термометра не опускався нижче +11,1°С, що на 2,3°С вище за попередній рекорд 1913 року. У п'ятницю після полудня максимальна температура повітря сягнула +20°С, перевищивши попередній рекорд 1913 року на 0,7°С.
25 березня середньодобова температура повітря в Києві склала +14,3°С, що на 0,3°С вище за попередній рекорд, встановлений у 1921 році. Ніч на 25 березня стала найтеплішою з 1881, стовпчик термометра не опускався нижче +12,3 ° С, що на 4,8 ° С перевищує рекордне значення 1937 року.
Ніч на 26 березня також виявилася рекордно теплою: стовпчик термометра не опустився нижче за +8,3°С, що на 0,2°С перевищило рекордне значення 1990 року.
У березні 2023 року було зареєстровано шість температурних рекордів. На відміну від березня, у лютому поточного року жодного рекорду температури не було встановлено. Ці дані вказують на надзвичайно високі температури повітря для цієї пори року, що може бути пов'язане зі зміною клімату та глобальним потеплінням.
Нагадаємо, що середземноморський циклон зіпсує погоду в Україні. На заході та на півночі йтиме дощ, який місцями переходитиме у мокрий сніг.
Також ми писали, що у Київській області синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на 28 березня. Можливий дощ та мокрий сніг.