В Киеве продолжается акция в поддержку военнопленных — фото
13 октября 2024 14:57
Акция в поддержку военнопленных в Киеве 13 октября. Фото: Новини.LIVE
В Киеве в воскресенье, 13 октября, проходит очередная акция в поддержку военнопленных. Люди собрались возле метро "Арсенальная".
На месте происшествия побывали Новини.LIVE.
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Акция в поддержку военнопленных
Участников акции поддерживают и водители, которые сигналят, проезжая мимо.
Люди держат в руках плакаты с такими надписями:
- Сегодня твой третий день рождения в плену. Сколько нам еще видеться во сне?
- Плен — это смерть, растянутая во времени
- Не молчи! Плен убивает!
- Они боролись за всех нас. Мы должны бороться за каждого из них
- Верните мне сына
Напомним, 6 октября в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных защитников "Азовстали", которые уже третий год находятся в российском плену.
Также 6 октября в Киеве прошла акция FreeAzov. Люди вышли на улицы столицы, чтобы обратить внимание на защитников, которые уже длительное время находятся в российской неволе.
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