Акция в поддержку военнопленных в Киеве 13 октября. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в воскресенье, 13 октября, проходит очередная акция в поддержку военнопленных. Люди собрались возле метро "Арсенальная".

На месте происшествия побывали Новини.LIVE.

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Акция в поддержку военнопленных

Участников акции поддерживают и водители, которые сигналят, проезжая мимо.

Акция в поддержку военнопленных в Киеве 13 октября. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных в Киеве 13 октября. Фото: Новини.LIVE

Люди держат в руках плакаты с такими надписями:

Сегодня твой третий день рождения в плену. Сколько нам еще видеться во сне?

Плен — это смерть, растянутая во времени

Не молчи! Плен убивает!

Они боролись за всех нас. Мы должны бороться за каждого из них

Верните мне сына

Акция в поддержку военнопленных в Киеве 13 октября. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных в Киеве 13 октября. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных в Киеве 13 октября. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 6 октября в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных защитников "Азовстали", которые уже третий год находятся в российском плену.

Также 6 октября в Киеве прошла акция FreeAzov. Люди вышли на улицы столицы, чтобы обратить внимание на защитников, которые уже длительное время находятся в российской неволе.