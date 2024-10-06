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Акція FreeAzov у Києві — підтримати побратимів прийшов звільнений "азовець"

6 жовтня 2024 17:29
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Акція FreeAzov у Києві — серед мітингувальників був звільнений азовець Арн
Боєць полку "Азов" розмовляє з іншим іучасником акції. Фото: Новини.LIVE
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У неділю, 6 жовтня, в Києві відбулася акція FreeAzov на підтримку українських військовополонених. Люди вийшли на вулиці столиці, щоб привернути увагу до захисників полку "Азов", які вже тривалий час перебувають у російському полоні.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остапець.

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Акція FreeAzov у Києві

До акції долучився один з бійців  полку "Азов", який має позивний "Арн". Військовий провів у полоні понад 2,5 роки і був звільнений під час обміну 13 вересня. 

Військовополонений полку Азов
Звільнений військовий полку "Азов" із позивним "Арн". Фото: Новини.LIVE

Його присутність викликала великий ажіотаж серед мітингувальників. "Арн" підписував прапори та спілкувався з учасниками акції, ділячись своїм досвідом.

Захисник особисто розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець, що потроху адаптується до життя на волі. Хоча одразу після звільнення з полону було складно зрозуміти, де він перебуває.

Нагадаємо, 29 вересня у Києві також проходила акція на підтримку українських військовополонених. 

Також подібну акцію  "Повернення додому" провели у Варшаві. Українці вкотре зібрались разом, аби нагадати світові, що тисячі наших співвітчизників досі страждають у російському полоні.

Київ мітинг полонені полк "Азов" війна в Україні військовослужбовці

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