У Києві триває акція на підтримку військовополонених — фото
13 жовтня 2024 14:57
Акція на підтримку військовополонених у Києві 13 жовтня. Фото: Новини.LIVE
У Києві у неділю, 13 жовтня, триває чергова акція на підтримку військовополонених. Люди зібралися біля метро "Арсенальна".
На місці події побували Новини.LIVE.
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Акція на підтримку військовополонених
Учасників акції підтримують і водії, які сигналять, проїжджаючи повз.
Люди тримають в руках плакати з такими написами:
- Сьогодні твій третій день народження в полоні. Скільки ще нам бачитись уві сні?
- Полон — це смерть, розтягнута в часі
- Не мовчи! Полон вбиває!
- Вони боролися за всіх нас. Ми маємо боротися за кожного з них
- Поверніть мені сина
Нагадаємо, 6 жовтня в Одесі відбулася акція на підтримку військовополонених захисників "Азовсталі", які вже третій рік перебувають в російському полоні.
Також 6 жовтня в Києві пройшла акція FreeAzov. Люди вийшли на вулиці столиці, щоб звернути увагу на захисників, які вже тривалий час перебувають в російській неволі.
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