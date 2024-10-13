Акція на підтримку військовополонених у Києві 13 жовтня. Фото: Новини.LIVE

У Києві у неділю, 13 жовтня, триває чергова акція на підтримку військовополонених. Люди зібралися біля метро "Арсенальна".

На місці події побували Новини.LIVE.

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Акція на підтримку військовополонених

Учасників акції підтримують і водії, які сигналять, проїжджаючи повз.

Акція на підтримку військовополонених у Києві 13 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених у Києві 13 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Люди тримають в руках плакати з такими написами:

Сьогодні твій третій день народження в полоні. Скільки ще нам бачитись уві сні?

Полон — це смерть, розтягнута в часі

Не мовчи! Полон вбиває!

Вони боролися за всіх нас. Ми маємо боротися за кожного з них

Поверніть мені сина

Акція на підтримку військовополонених у Києві 13 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених у Києві 13 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених у Києві 13 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 6 жовтня в Одесі відбулася акція на підтримку військовополонених захисників "Азовсталі", які вже третій рік перебувають в російському полоні.

Також 6 жовтня в Києві пройшла акція FreeAzov. Люди вийшли на вулиці столиці, щоб звернути увагу на захисників, які вже тривалий час перебувають в російській неволі.