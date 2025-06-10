Обстрел Киева — в Шевченковском районе разрушено здание бывшего посольства

В Киеве продолжается ликвидация последствий дроновой атаки — фото
В результате ночной массированной атаки российских войск по Киеву пострадали по меньшей мере четыре человека. Больше всего разрушений зафиксировано в Оболонском и Шевченковском районах столицы.
Новини.LIVE покажет последствия российских атак по столице.
Последствия дроновой атаки по Киеву
В Шевченковском районе взрывом было разрушено здание, которое ранее служило посольством одного из европейских государств. Помещение уже несколько лет не использовалось по своему назначению.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.
Оболонский район Киева подвергся наибольшим разрушениям
В то же время в Оболонском районе Киева значительно пострадал жилой сектор. По словам председателя Оболонской райгосадминистрации Кирилла Фесика, Оболонь была одной из главных мишеней. Там было большое количество взрывов и много пожаров. Жилой сектор частично пострадал.
Зафиксировано возгорание на первом и втором этажах одного из многоквартирных домов. Повреждены 18 квартир. Один человек госпитализирован.
Спасатели, коммунальные службы и медики продолжают работать на местах ударов, чтобы помочь пострадавшим и ликвидировать последствия атаки.
Напомним, в ночь на 10 июня российские войска применили десятки дронов по Киеву.
Разрушения, пожары, падение обломков в Киеве зафиксировали сразу в шести районах.
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