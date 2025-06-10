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Главная Киев В Киеве продолжается ликвидация последствий дроновой атаки — фото

В Киеве продолжается ликвидация последствий дроновой атаки — фото

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Дата публикации 10 июня 2025 07:40
Обстрел Киева — в Шевченковском районе разрушено здание бывшего посольства
Ликвидация пожара. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В результате ночной массированной атаки российских войск по Киеву пострадали по меньшей мере четыре человека. Больше всего разрушений зафиксировано в Оболонском и Шевченковском районах столицы. 

Новини.LIVE покажет последствия российских атак по столице.

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Последствия дроновой атаки по Киеву

Шевченківський район Київ 10 червня
Спасатели тушат огонь. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Шевченківський район Київ
Тушение пожара. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Шевченковском районе взрывом было разрушено здание, которое ранее служило посольством одного из европейских государств. Помещение уже несколько лет не использовалось по своему назначению.

Київ обстріл
Здание бывшего посольства. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Київ посольство обстріл
Ликвидация возгорания Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.

Оболонский район Киева подвергся наибольшим разрушениям

В то же время в Оболонском районе Киева значительно пострадал жилой сектор. По словам председателя Оболонской райгосадминистрации Кирилла Фесика, Оболонь была одной из главных мишеней. Там было большое количество взрывов и много пожаров. Жилой сектор частично пострадал.

Київ оболоньт
Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Зафиксировано возгорание на первом и втором этажах одного из многоквартирных домов. Повреждены 18 квартир. Один человек госпитализирован.

Оболонський район прильот
Разрушения. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Спасатели, коммунальные службы и медики продолжают работать на местах ударов, чтобы помочь пострадавшим и ликвидировать последствия атаки.

Напомним, в ночь на 10 июня российские войска применили десятки дронов по Киеву.

Разрушения, пожары, падение обломков в Киеве зафиксировали сразу в шести районах.

Киев ГСЧС обстрелы дроны війна фоторепортаж разрушения
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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