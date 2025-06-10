Обстрел Киева — в Шевченковском районе разрушено здание бывшего посольства

Ликвидация пожара. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В результате ночной массированной атаки российских войск по Киеву пострадали по меньшей мере четыре человека. Больше всего разрушений зафиксировано в Оболонском и Шевченковском районах столицы.

Новини.LIVE покажет последствия российских атак по столице.

Реклама

Читайте также:

Последствия дроновой атаки по Киеву

Спасатели тушат огонь. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Тушение пожара. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Шевченковском районе взрывом было разрушено здание, которое ранее служило посольством одного из европейских государств. Помещение уже несколько лет не использовалось по своему назначению.

Здание бывшего посольства. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ликвидация возгорания Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.

Оболонский район Киева подвергся наибольшим разрушениям

В то же время в Оболонском районе Киева значительно пострадал жилой сектор. По словам председателя Оболонской райгосадминистрации Кирилла Фесика, Оболонь была одной из главных мишеней. Там было большое количество взрывов и много пожаров. Жилой сектор частично пострадал.

Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Зафиксировано возгорание на первом и втором этажах одного из многоквартирных домов. Повреждены 18 квартир. Один человек госпитализирован.

Разрушения. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Спасатели, коммунальные службы и медики продолжают работать на местах ударов, чтобы помочь пострадавшим и ликвидировать последствия атаки.

Напомним, в ночь на 10 июня российские войска применили десятки дронов по Киеву.

Разрушения, пожары, падение обломков в Киеве зафиксировали сразу в шести районах.