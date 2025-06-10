Обстріл Києва — у Шевченківському районі зруйновано будівлю колишнього посольства

У Києві триває ліквідація наслідків дронової атаки — фото
Унаслідок нічної масованої атаки російських військ по Києву постраждали щонайменше четверо людей. Найбільше руйнувань зафіксовано в Оболонському та Шевченківському районах столиці.
Новини.LIVE покаже наслідки російських атак по столиці.
Наслідки дронової атаки по Києву
У Шевченківському районі вибухом була зруйнована будівля, яка раніше слугувала посольством однієї з європейських держав. Приміщення вже кілька років не використовувалося за своїм призначенням.
За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.
Оболонський район Києва зазнав найбільших руйнувань
Водночас в Оболонському районі Києва значно постраждав житловий сектор. За словами голови Оболонської райдержадміністрації Кирила Фесика, Оболонь була однією з головних мішеней. Там була велика кількість вибухів та багато пожеж. Житловий сектор частково постраждав.
Зафіксовано займання на першому та другому поверхах одного з багатоквартирних будинків. Пошкоджено 18 квартир. Одну особу госпіталізовано.
Рятувальники, комунальні служби та медики продовжують працювати на місцях ударів, щоб допомогти постраждалим і ліквідувати наслідки атаки.
Нагадаємо, в ніч проти 10 червня російські війська застосували десятки дронів по Києву.
Руйнування, пожежі, падіння уламків в Києві зафіксували одразу в шести районах.
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