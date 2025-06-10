Обстріл Києва — у Шевченківському районі зруйновано будівлю колишнього посольства

Ліквідація пожежі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Унаслідок нічної масованої атаки російських військ по Києву постраждали щонайменше четверо людей. Найбільше руйнувань зафіксовано в Оболонському та Шевченківському районах столиці.

Новини.LIVE покаже наслідки російських атак по столиці.

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Рятувальники гасять вогонь Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Гасіння пожежі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Шевченківському районі вибухом була зруйнована будівля, яка раніше слугувала посольством однієї з європейських держав. Приміщення вже кілька років не використовувалося за своїм призначенням.

Будівля колишнього посольства. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ліквідація загоряння. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Оболонський район Києва зазнав найбільших руйнувань

Водночас в Оболонському районі Києва значно постраждав житловий сектор. За словами голови Оболонської райдержадміністрації Кирила Фесика, Оболонь була однією з головних мішеней. Там була велика кількість вибухів та багато пожеж. Житловий сектор частково постраждав.

Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зафіксовано займання на першому та другому поверхах одного з багатоквартирних будинків. Пошкоджено 18 квартир. Одну особу госпіталізовано.

Руйнування. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Рятувальники, комунальні служби та медики продовжують працювати на місцях ударів, щоб допомогти постраждалим і ліквідувати наслідки атаки.

Нагадаємо, в ніч проти 10 червня російські війська застосували десятки дронів по Києву.

Руйнування, пожежі, падіння уламків в Києві зафіксували одразу в шести районах.