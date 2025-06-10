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Головна Київ У Києві триває ліквідація наслідків дронової атаки — фото

У Києві триває ліквідація наслідків дронової атаки — фото

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Дата публікації: 10 червня 2025 07:40
Обстріл Києва — у Шевченківському районі зруйновано будівлю колишнього посольства
Ліквідація пожежі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Унаслідок нічної масованої атаки російських військ по Києву постраждали щонайменше четверо людей. Найбільше руйнувань зафіксовано в Оболонському та Шевченківському районах столиці.

Новини.LIVE покаже наслідки російських атак по столиці.

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Наслідки дронової атаки по Києву

Шевченківський район Київ 10 червня
Рятувальники гасять вогонь Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Шевченківський район Київ
Гасіння пожежі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Шевченківському районі вибухом була зруйнована будівля, яка раніше слугувала посольством однієї з європейських держав. Приміщення вже кілька років не використовувалося за своїм призначенням.

Київ обстріл
Будівля колишнього посольства. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Київ посольство обстріл
Ліквідація загоряння. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Оболонський район Києва зазнав найбільших руйнувань

Водночас в Оболонському районі Києва значно постраждав житловий сектор. За словами голови Оболонської райдержадміністрації Кирила Фесика, Оболонь була однією з головних мішеней. Там була велика кількість вибухів та багато пожеж. Житловий сектор частково постраждав. 

Київ оболоньт
Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зафіксовано займання на першому та другому поверхах одного з багатоквартирних будинків. Пошкоджено 18 квартир. Одну особу госпіталізовано.

Оболонський район прильот
Руйнування. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Рятувальники, комунальні служби та медики продовжують працювати на місцях ударів, щоб допомогти постраждалим і ліквідувати наслідки атаки.

Нагадаємо, в ніч проти 10 червня російські війська застосували десятки дронів по Києву.

Руйнування, пожежі, падіння уламків в Києві зафіксували одразу в шести районах

Київ ДСНС обстріли дрони війна фоторепортаж руйнування
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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