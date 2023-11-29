В Киеве продолжается непогода — какая ситуация на дорогах столицы сейчас

Пробки в Киеве из-за непогоды. Иллюстративное фото: izvestia.kiev.ua

В Киеве идет ликвидация последствий непогоды. Сейчас коммунальные службы продолжают расчистку дорог, путепроводов, тротуаров и остановок общественного транспорта от снега. Жителей столицы призывали быть осторожными, поскольку сегодня, 29 ноября, также ожидается сильный снегопад и объявлен I уровень опасности.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Читайте также:

Неблагоприятные погодные условия в Киеве 29 ноября

Киев продолжает находиться под влиянием неблагоприятных погодных условий. Коммунальщики обрабатывают противогололедными средствами дороги и тротуары, чтобы обеспечить безопасность жителей.

"По состоянию на утро дорожные и коммунальные службы вместе привлекли около 450 единиц снегоуборочной спецтехники и 4 500 сотрудников для ручной уборки", — отметили в КМВА.

Сегодня, 29 ноября, в Киеве также ожидается непогода и опасные метеорологические явления. В КМВА объявили и I уровень опасности. Жителей столицы ждет снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед на дорогах, порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха будет от 0 до +2 °C.

Сообщение о непогоде. Фото: скриншот поста КМВА

Власти города призвали водителей отдавать предпочтение спецтранспорту, общественному транспорту и машинам экстренных служб на дорогах столицы.

Пробки на въезде в Киев 29 ноября

По состоянию на утро 29 ноября на въездах в Киев есть пробки со стороны Вишневого. Водителям придется ждать сразу на нескольких улицах, в том числе на улицах Набережное шоссе и Набережно-Крещатицкой.

Пробки на въезде в Киев 29 ноября. Фото: Google Maps

Также со стороны Броваров есть пробки в самом центре Киева на улицах Набережное шоссе и Набережно-Крещатицкой.

Пробки на въезде в Киев 29 ноября. Фото: Google Maps

Затяжные очереди из авто также со стороны Чабанов из-за ремонтных работ на улице Академика Заболотного. Кроме того, в центре на улицах Набережное шоссе и Набережно-Крещатицкой.

Пробки на въезде в Киев 29 ноября. Фото: Google Maps

Одной из причин пробок на въезде в столицу является наличие блокпостов вокруг Киева. В результате автомобили иногда долго не могут въехать в город.

Напомним, патрульные Львовской области направляют дорожные службы ликвидировать последствия непогоды. Из-за сильных снегов движение многими трассами затруднено.

Добавим, в Украине бушует непогода, что значительно усугубляет ситуацию на дорогах. В частности, на территории Киевщины зафиксировали 16 ДТП, из которых одна авария с пострадавшими.