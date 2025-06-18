В Соломенском районе всю ночь разбирали завалы - что известно

В Киеве идет разбор завалов на месте удара РФ — ситуация утром
В Соломенском районе Киева всю ночь продолжались работы по разбору завалов и поиску людей на месте удара российской ракеты по дому. По состоянию на сейчас известно о 17 погибших в результате атаки.
Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram в среду, 18 июня.
Разбор завалов в Киеве
"К сожалению, худшие прогнозы пока оправдываются. Некоторых из тех киевлян, которые вчера после атаки перестали выходить на связь, вытащили из-под завалов", — отметил Ткаченко.
По его словам, по состоянию на 8:00 в результате прямого попадания ракеты врага в дом в Соломенском районе погибли 17 человек. На месте еще продолжаются поиски.
Сегодня в Киеве объявлен День траура.
Напомним, по данным ГСЧС, сейчас известно о 21 погибшем в результате российского массированного удара по Киеву.
Также мы писали, что пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс осудила российский обстрел столицы Украины.
Читайте Новини.LIVE!