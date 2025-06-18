Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве идет разбор завалов на месте удара РФ — ситуация утром

В Киеве идет разбор завалов на месте удара РФ — ситуация утром

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 08:42
В Соломенском районе всю ночь разбирали завалы - что известно
Спасатели на месте атаки в Киеве. Фото: ГСЧС
Ключові моменти Разбор завалов в Киеве

В Соломенском районе Киева всю ночь продолжались работы по разбору завалов и поиску людей на месте удара российской ракеты по дому. По состоянию на сейчас известно о 17 погибших в результате атаки.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram в среду, 18 июня.

Реклама
Читайте также:

Разбор завалов в Киеве

"К сожалению, худшие прогнозы пока оправдываются. Некоторых из тех киевлян, которые вчера после атаки перестали выходить на связь, вытащили из-под завалов", — отметил Ткаченко.

По его словам, по состоянию на 8:00 в результате прямого попадания ракеты врага в дом в Соломенском районе погибли 17 человек. На месте еще продолжаются поиски.

Сегодня в Киеве объявлен День траура.

null
Скриншот поста Ткаченко

Напомним, по данным ГСЧС, сейчас известно о 21 погибшем в результате российского массированного удара по Киеву.

Также мы писали, что пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс осудила российский обстрел столицы Украины.

Киев обстрелы спасатели война в Украине атака погибшие
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации