В Соломенском районе всю ночь разбирали завалы - что известно

Спасатели на месте атаки в Киеве. Фото: ГСЧС

В Соломенском районе Киева всю ночь продолжались работы по разбору завалов и поиску людей на месте удара российской ракеты по дому. По состоянию на сейчас известно о 17 погибших в результате атаки.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram в среду, 18 июня.

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Разбор завалов в Киеве

"К сожалению, худшие прогнозы пока оправдываются. Некоторых из тех киевлян, которые вчера после атаки перестали выходить на связь, вытащили из-под завалов", — отметил Ткаченко.

По его словам, по состоянию на 8:00 в результате прямого попадания ракеты врага в дом в Соломенском районе погибли 17 человек. На месте еще продолжаются поиски.

Сегодня в Киеве объявлен День траура.

Скриншот поста Ткаченко

Напомним, по данным ГСЧС, сейчас известно о 21 погибшем в результате российского массированного удара по Киеву.

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