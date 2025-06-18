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Головна Київ У Києві триває розбір завалів на місці удару РФ — ситуація вранці

У Києві триває розбір завалів на місці удару РФ — ситуація вранці

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Дата публікації: 18 червня 2025 08:42
У Солом'янському районі всю ніч розбирали завали — що відомо
Рятувальники на місці атаки у Києві. Фото: ДСНС
Ключові моменти Розбір завалів у Києві

У Солом'янському районі Києва всю ніч тривали роботи з розбору завалів та пошуку людей на місці удару російської ракети по будинку. Станом на зараз відомо про 17 загиблих внаслідок атаки.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram у середу, 18 червня.

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"На жаль, найгірші прогнози поки справджуються. Декого з тих киян, які вчора після атаки перестали виходити на звʼязок, витягли з-під завалів", — зазначив Ткаченко.

За його словами, станом на 8:00 внаслідок прямого влучення ракети ворога в будинок в Соломʼянському районі загинули 17 людей. На місці ще тривають пошуки.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. 

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Скриншот допису Ткаченка

Нагадаємо, за даними ДСНС, наразі відомо про 21 загиблого внаслідок російського масованого удару по Києву.

Також ми писали, що речниця Держдепу США Теммі Брюс засудила російський обстріл столиці України.

Київ обстріли рятувальники війна в Україні атака загиблі
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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