У Солом'янському районі всю ніч розбирали завали — що відомо

Рятувальники на місці атаки у Києві. Фото: ДСНС

У Солом'янському районі Києва всю ніч тривали роботи з розбору завалів та пошуку людей на місці удару російської ракети по будинку. Станом на зараз відомо про 17 загиблих внаслідок атаки.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram у середу, 18 червня.

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Розбір завалів у Києві

"На жаль, найгірші прогнози поки справджуються. Декого з тих киян, які вчора після атаки перестали виходити на звʼязок, витягли з-під завалів", — зазначив Ткаченко.

За його словами, станом на 8:00 внаслідок прямого влучення ракети ворога в будинок в Соломʼянському районі загинули 17 людей. На місці ще тривають пошуки.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби.

Скриншот допису Ткаченка

Нагадаємо, за даними ДСНС, наразі відомо про 21 загиблого внаслідок російського масованого удару по Києву.

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