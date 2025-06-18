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Головна Київ У Києві збільшилася кількість жертв після удару РФ по будинку

У Києві збільшилася кількість жертв після удару РФ по будинку

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 08:04
У Солом'янському районі Києва з-під завалів дістали п'ять тіл, - ДСНС
Рятувальники виносять тіло. Фото: ДСНС
Ключові моменти Загиблі через атаку на Київ 17 червня

Рятувальники ДСНС станом на ранок середи, 18 червня, дістали з-під завалів у Солом'янському районі Києва ще п'ять тіл. Таким чином кількість загиблих через удар ворога по столиці зросла до 21 людини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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Загиблі через атаку на Київ 17 червня

Рятувальники зазначили, що у Солом'янському районі всю ніч безперервно тривали пошукові роботи.

Рятувальники знаходять домашніх тварин під завалами будинку у Києві
Загиблий собака. Фото: ДСНС
Пошуково-рятувальні роботи тривають на місці ракетного удару у Києві
Людина під завалами. Фото: ДСНС

Станом на 7:00 з-під завалів дев'ятиповерхівки, один під'їзд якої повністю зруйнований російською ракетою, деблокували тіла ще п'яти загиблих.

Рятувальники розбирають завали зруйнованої дев’ятиповерхівки в Києві
Рятувальники ліквідовують наслідки. Фото: ДСНС
Рятувальники виносять тіла загиблих з-під завалів у Солом’янському районі
Рятувальники виносять тіло. Фото: ДСНС

Загалом на цьому місці відомо про 16 жертв, але роботи все ще тривають. Таким чином у Києві від ворожого удару загинула 21 людина та 134 постраждали.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, вчора міжнародні дипломати приїхали до будинку у Солом’янському районі Києва, аби на власні очі побачити наслідки російського терору. 

Також на обстріл столиці відреагувала речниця Держдепу США Теммі Брюс — вона засудила дії РФ.

Київ ДСНС обстріли війна в Україні атака загиблі
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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