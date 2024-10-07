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В Киеве трое мужчин ночью избили сотрудника СБУ — что решил суд

7 октября 2024 21:13
Виктория Козырь - редактор
Трое мужчин избили сотрудника СБУ в Киеве — что решил суд
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels
Виктория Козырь - редактор

В Киеве трое мужчин в комендантский час избили сотрудника Службы безопасности Украины. Правоохранители задержали одного нападающего, которого наказал суд.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Известно, что 16 июня в период комендантского часа в Киеве трое мужчин сидели в автомобиле и распивали алкоголь.

Их заметил консультант-эксперт по оперативным вопросам четвертого отдела первого управления Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Выполняя свои служебные обязанности по обеспечению контрдиверсионных мероприятий, сотрудник СБУ решил проверить подозрительных лиц. Он сделал вид, что выбрасывает мусор, и подошел к автомобилю, чтобы рассмотреть номерной знак. Затем, воспользовавшись конспиративной связью через мобильный телефон, он передал номер другому работнику СБУ для оперативной проверки. После этого мужчина отошел и присел на скамейке напротив входа дома, продолжая наблюдать за автомобилем и людьми в нем.

Примерно в час ночи мужчины вышли из автомобиля и направились ко входу в дом. Первый из них прошел мимо и зашел в подъезд, тогда как другие двое подошли к сотруднику СБУ, не представившись, и спросили, кто он и что здесь делает. В ответ сотрудник отметил, что является работником СБУ, предъявил служебное удостоверение и спросил, чем они занимаются в комендантский час.

После этого возник конфликт. Незнакомцы начали бить сотрудника СБУ по лицу, сбили его с ног и выхватили удостоверение и мобильный телефон. Один из нападавших нанес еще один удар в живот, включил видеозапись на своем мобильном телефоне и заявил, что на камеру нанесет еще один удар.

По прибытии правоохранителей мужчины скрылись в неизвестном направлении, но впоследствии один из них был задержан.

Что решил суд

Один из нападавших заключил соглашение о признании виновности. Он ранее не имел судимостей, полностью признал свою вину, искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию преступления, выдав своего соучастника, а также добровольно возместил нанесенный ущерб.

Суд назначил пять лет лишения свободы, освободив осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

Напомним, в селе Федорцы Харьковской области произошла ссора между мужем и женой. Сестра женщины хотела защитить свою родственницу и ударила мужчину ножом в грудную клетку.

Ранее в Киеве житель Черкасской области украл три блока сигарет в одном из магазинов. Это его второе преступление, поэтому суд назначил ему наказание.

СБУ Киев драка суд наказание судебные решения

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