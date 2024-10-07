Троє чоловіків побили співробітника СБУ у Києві — що вирішив суд

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Києві троє чоловіків у комендантську годину побили співробітника Служби безпеки України. Правоохоронці затримали одного нападника, якого покарав суд.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Відомо, що 16 червня в період комендантської години у Києві троє чоловіків сиділи в автомобілі та розпивали алкоголь.

Їх помітив консультант-експерт з оперативних питань четвертого відділу першого управління Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Виконуючи свої службові обов'язки із забезпечення контрдиверсійних заходів, співробітник СБУ вирішив перевірити підозрілих осіб. Він вдав, що викидає сміття, і підійшов до автомобіля, щоб розглянути номерний знак. Потім, скориставшись конспіративним зв'язком через мобільний телефон, він передав номер іншому працівнику СБУ для оперативної перевірки. Після цього чоловік відійшов і присів на лавці навпроти входу будинку, продовжуючи спостерігати за автомобілем та людьми в ньому.

Приблизно о першій годині ночі чоловіки вийшли з автомобіля та направились до входу в будинок. Перший із них пройшов повз та зайшов у під'їзд, тоді як інші двоє підійшли до співробітника СБУ, не представившись, і запитали, хто він і що тут робить. У відповідь співробітник зазначив, що є працівником СБУ, пред'явив службове посвідчення та запитав, чим вони займаються в комендантську годину.

Після цього виник конфлікт. Незнайомці почали бити співробітника СБУ по обличчю, збили його з ніг і вихопили посвідчення та мобільний телефон. Один із нападників завдав ще одного удару в живіт, увімкнув відеозапис на своєму мобільному телефоні та заявив, що на камеру завдасть ще один удар.

Після прибуття правоохоронців чоловіки втекли в невідомому напрямку, але згодом один із них був затриманий.

Що вирішив суд

Один із нападників уклав угоду про визнання винуватості. Він раніше не мав судимостей, повністю визнав свою провину, щиро каявся та активно сприяв розкриттю злочину, видавши свого співучасника, а також добровільно відшкодував завдані збитки.

Суд призначив п'ять років позбавлення волі, звільнивши засудженого від відбуття покарання з іспитовим строком один рік.

Нагадаємо, у селі Федорці Харківської області сталася сварка між чоловіком та дружиною. Сестра жінки хотіла захистити свою родичку та вдарила чоловіка ножем у грудну клітину.

Раніше у Києві мешканець Черкаської області вкрав три блоки цигарок в одному з магазинів. Це його другий злочин, тому суд призначив йому покарання.