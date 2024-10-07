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У Києві судили чоловіка, який вкрав у магазині три блоки цигарок — рішення суду

7 жовтня 2024 08:08
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Києві судили чоловіка, який вдруге під час воєнного стану здійснив крадіжку
Святошинський районний суд. Фото: пресслужба суду
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві мешканець Черкаської області вкрав три блоки цигарок в одному з магазинів. Це його другий злочин, тому суд призначив йому покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У Києві уродженець Черкаської області, який працює слюсарем-ремонтником, попросив у касира магазину "Лоток" три блоки цигарок та сказав, що оплатить карткою. Коли оплата не пройшла, він вибіг з приміщення й почав тікати. Таким чином він завдав збитків магазину на понад 3105 гривень. 

Під час суду він визнав свою провину в повному обсязі та щиро розкаявся. Відомо, що це друга його крадіжка під час воєнного стану.

Рішення суду

Суд вирішив призначити чоловіку покарання у вигляді позбавлення волі. 

Однак, враховуючи, що обвинувачений проходив службу в ЗСУ та має на утриманні матір з інвалідністю другої групи, його звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном.

Нагадаємо, у Києві чоловік вкрав п'ять упаковок зубної пасти в аптеці "Доброго дня". Суд призначив йому покарання у вигляді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.

Також ми писали, що у Києві чоловік намагався викрасти товари з магазину "Метро" на суму 1 048 грн, сховавши їх у кишені та рюкзак. 

Київ крадіжка магазини тютюн судові рішення

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