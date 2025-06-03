Как МВД в Киеве продолжает безопасно работать во время тревог

Начальник РСЦ ГСЦ МВД в Киевской и Черниговской областях Сергей Петров. Фото: Тrue ua

В региональном сервисном центре МВД в селе Софиевская Борщаговка обустроено специальное укрытие. Это позволяет продолжать предоставление услуг гражданам даже во время воздушных тревог.

Об этом сообщил руководитель Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Киевской и Черниговской областях Сергей Петров в интервью изданию Тгuе ua.

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По его словам, решение оборудовать укрытие приняли, чтобы не прекращать обслуживание граждан и не смещать график электронной записи в условиях постоянной опасности. Укрытие стало первым подобным объектом на Киевщине.

"Мы сделали все возможное, чтобы даже во время тревоги граждане могли зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство, сдать теоретический экзамен, получить или обменять водительское удостоверение. Укрытие оборудовано девятью рабочими местами для администраторов, экзаменационным классом и около 50 местами для ожидания", — отметил Петров.

Кроме организации работы во время тревог, в сервисных центрах активно внедряются электронные сервисы. В частности, работает система онлайн-записи, доступны электронные документы, которые официально приравнены к пластиковым аналогам, в том числе и водительское удостоверение.

"Цифровизация услуг — это не только об удобстве, но и о безопасности. Благодаря онлайн-форматам граждане могут избегать очередей и скоплений, что особенно важно во время военного положения", — подчеркнул руководитель РСЦ.

По словам Сергея Петрова, положительный опыт работы укрытия в Софиевской Борщаговке планируют масштабировать и на другие сервисные центры региона. В приоритете - сохранение стабильной работы, доступности услуг и безопасности посетителей.

Напомним, что ранее мы писали о главных ошибках во время воздушной тревоги.

Также есть конкретные правила, по которым работает метро Киева во время тревоги. Их можно вспомнить вот здесь.